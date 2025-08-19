Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, Gönüllüler Koalisyonu'nun açıklamasına ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'e tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada bulunan Zaharova; Londra'nın Washington ve Moskova'nın Ukrayna'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını baltalamayı hedeflediğini ifade etti.

Gönüllüler Koalisyonu tarafından yayımlanan açıklamada, düşmanlıkların sona erdirilmesinin ardından Ukrayna'ya güvenlik gücü konuşlandırılmasına hazır olunduğuna ilişkin ifadeye vurgu yapan Zaharova, Batılı güçlerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının uygulanamaz bir çözüm olduğunu bildirdi.

Zaharova, İngiltere Savunma Bakanı'nın ateşkes sonrası Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarına ilişkin ifadelerini de gündeme getirdi.

İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşı körükleme konusundaki rolünün iyi bilindiği dile getiren Zaharova, Londra'nın NATO üyelerini tehlikeli bir eşiğe ittiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO ülkelerinin katılımıyla oluşacak bir askeri birliğin Ukrayna'ya konuşlanmasını kategorik olarak reddettiklerini bildirirken, böylesi bir durumun tahmin edilemez sonuçlarla dolu olduğunu dile getirdi.