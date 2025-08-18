Samsunspor - Panathinaikos maçı heyecanı HT Spor'da yaşanacak!

Samsunspor'un Avrupa Ligi için sahaya ayak basıyor. Tarihi yürüyüşün heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, yeni bir tarih yazmak için UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Temsilcimizin play-off turunda Panathinaikos ile oynayacağı her iki maç da HT Spor ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Karadeniz ekibinin, Yunanistan'daki ilk sınavı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Rövanş mücadelesi ise 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.