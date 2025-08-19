Habertürk
        Farah Zeynep Abdullah'tan Gökhan Özoğuz paylaşımı: Bensiz yürüyormuşsun

        Farah Zeynep Abdullah'tan Gökhan Özoğuz paylaşımı: Bensiz yürüyormuşsun

        Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah, bir video yayınladı. Özoğuz ile Abdullah'ın haklarında çıkan aşk iddialarıyla dalga mı geçtikleri yoksa birlikteliklerini mi ilan ettikleri anlaşılamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 09:23 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:16
        İlişki bilmecesi
        Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile evliliğini sonlandıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un adı ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya başlanmıştı. Ancak Özoğuz, iddiaları yalanlayıp "Tamamen asılsız" açıklamasında bulunmuştu.

        Sonrasında aşk iddialarıyla yeniden gündeme gelen ikiliden Farah Zeynep Abdullah, Athena'nın İstanbul'daki konseri seyretmeye gitmişti.

        İkiliden Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

        Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah'ın haklarında çıkan aşk iddialarıyla dalga mı geçtikleri yoksa birlikteliklerini mi ilan ettikleri anlaşılamadı.

