Beşiktaş'ta kanat haftası!
Beşiktaş'ta merakla beklenen sol kanat transferinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.
Transfer döneminin başlamasından bu yana sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yaptığı görüşmeleri kısa süre içinde neticeye kavuşturmayı hedefliyor.
JADON SANCHO
Siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde bulunan Jadon Sancho'ya son olarak Roma talip olurken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Önceliğini Avrupa'nın büyük liglerine veren Sancho için pusuda bekleyen siyah-beyazlılar, fırsat doğması halinde yıldız oyuncu için şartları zorlayacak.
ARMAND LAURIENTE
Kara Kartal'da sol kanat için gündemde yer alan isimlerden bir diğeri ise Armand Lauriente...
Sassuolo forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Oyuncuyla kurulan temas olumlu geçerken İtalyan ekibi ile bonservis pazarlığı sürüyor.
2027 yılında sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu için İtalyanlar kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken Beşiktaş cephesi bu rakamı fazla buldu.
ZURIKO DAVITASHVILI
Sol kanat için Beşiktaş'ın gündemine yeniden gelen bir isim ise Zuriko Davitashvili...
Fransa Ligue 2'de St. Etienne forması giyen Gürcü futbolcu için kulübü transfer döneminin başında 20 milyon Euro talep etmişti.
Görüşmeler bu nedenle tıkansa da St. Etienne'ye yaz dönemi boyunca beklenen tekliflerin gelmediği aktarıldı.