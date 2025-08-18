Spor yazarları Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi: Beşiktaş güven vermedi!

"1 HOCA, 2 KANAT ŞART; EN AZ!"

Turgay Demir: "Dün Eyüpspor karşısında oyunun büyük bölümünde üstün oynayan, önde basan, bir penaltı uydurma ofsayt nedeniyle verilmeyen, iki gol atan ama daha önemlisi tam beş net, net kere net pozisyon bulan bir Beşiktaş vardı.Bu takımın sağında Quaresma, solunda Babel, olsa muhtemelen güle oynaya beş-altı gol atılırdı. Dün öyle bir kalite yoktu, dolayısıyla öyle kolay bir maç da olmadı.Joe Mario'nun kaçırdığı iki gol var ki, biri adamı tam kalpten götürür. Eyüpspor kalecisi gurbete gitmiş ve orada kalmış, 7.32'lik kale bom boş ve önünde de hiç kimse yok. Bu şartlarda her hangi bir vuruşla topu kaleye tıngır-mıngır gönderse iş bitecek ama Joao öyle yapmadı. Peki ne mi yaptı!? Sıkı durun, karşısında boş kale varken on metre top sürdü, sonra da pas verdi... PES! Yazık bu Beşiktaş'a, Rashica, Joao Mario gibi, pısırık, özgüvensiz, oynar gibi yapan sözde oyuncuların eline kalmış, hırpalanıyor koca takım. Uzatmayalım; Beşiktaş'a yeni bir hoca iki iki yeni kanat şart."(Fotomaç)