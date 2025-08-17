Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Von der Leyen ile video konferans yoluyla katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısında yer alanlara teşekkür eden Zelenskiy, görüşmenin "faydalı" geçtiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için açık destek var. Herkes, sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiğine katılıyor. Herkes, ana meselelerin Ukrayna, ABD ve Rusya olarak üçlü formatta çözülmesi gerektiğini destekliyor." ifadelerini kullandı.

"ADİL, HIZLI VE ETKİLİ BARIŞ ANLAŞMASI"

ABD'nin, Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, güvenlik garantilerinin "pratik" olması, kara, hava ve denizden güvenlik sağlanması ve Avrupa'nın katılımıyla bunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, von der Leyen ile görüşmesinde "ölümlerin bir an önce sona ermesi" konusunu da ele aldıklarını aktararak, "adil, hızlı ve etkili barış anlaşması konusunda ortak vizyon" üzerine çalıştıklarını kaydetti.