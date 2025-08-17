Sadece görünüşleri değil duyguları da bir mi? İkiz telepatisi gerçekten var mı?

Bazı araştırmalarda, ikizlerin birbirlerinin ruh hâllerini tahmin etme konusunda diğer kardeşlere göre daha başarılı olduğu saptandı. Ancak bu durum, doğaüstü bir telepatik iletişimden çok, karşı tarafın beden dilini, yüz ifadesini ve ses tonunu algılamada gelişmiş bir sezgiye bağlanıyor.