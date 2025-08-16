Habertürk
        Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

        Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. (AA)

        Giriş: 16.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 16.08.2025 - 17:20
