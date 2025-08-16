Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor

Çocukluk çağı obezitesi, her yıl milyonlarca çocuğu etkiliyor. Bir çocuğun yaşına ve boyuna göre sağlıklı olan kilodan daha fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, dünya çapında giderek artan bir sorun.

Araştırmalar çocukluk çağında ortaya çıkan obezitenin vücutta iltihaplanma ve başka sorunları ortaya çıkararak uzun vadeli sağlık etkileri olabileceğini gösteriyor. Erken yaşlarda aşırı kilonun, sadece tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yetişkinlikte kolon ve rektum kanseri gelişme olasılığını da artırdığına dikkat çekiyor.

Ancak ebeveynler, çocuklarının aşırı kilolu olmasının önüne geçerek, sağlıklı beslenme, aktif yaşam tarzını benimsetip, sağlıksız beslenme ve ekran başında geçirilen zaman alışkanlıklarını azaltarak, ileride gelişebilecek kolon ve rektum kanserinin önüne geçebilir.

"ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ GEÇİCİ BİR SORUN GİBİ GÖRÜLMEMELİ"

Çocukluk çağındaki obezitenin geçici bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini, çocukluk çağında ortaya çıkan fazla kilonun ve yağlanmanın erişkin yaşa gelindiğinde birçok hastalığa neden olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Çocukluk çağı obezitesi, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve dislipideminin (kandaki yağ, kolesterol ve diğer lipid türlerinin anormal seviyelerde olması) yanında; son yapılan araştırmalarda erişkin yaşlarda kolon ve rektum kanseri riskini artırdığı ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

Genellikle 45 yaşından sonra ortaya çıkan kolon ve rektum kanserinin dünya genelinde arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun birçok nedeni olmakla birlikte çocukluk çağındaki obezitenin de burada rol aldığı ortaya çıkarılmıştır.” "EN TEHLİKELİSİ KARIN İÇİ YAĞLANMA" Obezitenin ikiye ayrıldığını kaydeden Şenateş, "Birincisi basen ve kalçalardaki kilo artışı. İkincisi karın içindeki yağlanma. Ancak karın içindeki yağlanma en tehlikelisi" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karın içindeki yağ dokusu biriktiği zaman yavaş yavaş kronik bir iltihaplanma süreci yaratıyor. Bir süre sonra da değişik sitokinler ve birtakım maddeler salgılıyor. Bu durum devam ettiğinde yıllar içerisinde kronik iltihaplanmaya bağlı kanser riski artıyor. Kolon ve rektum kanserleri de bunlardan bir tanesi.” ÇOCUKLAR NEDEN OBEZİTE KISKACI ALTINDA? Obezitede tek risk faktörü çok yemek tüketmek değil. Prof. Dr. Şenateş, "Çocuklarda obezitenin birkaç tane risk faktörü var. İlki genetik; eğer çocuğun anne ve babası fazla kiloluysa veya obeziteliyse çocuklarda da obeziteli olma riski yüksek. Bunun yanında paketlenmiş gıdalar, kalorisi yüksek ama besin değeri düşük yiyecekler de var. Ayrıca hareketsiz yaşam biçimi, eskiden olduğu gibi dışarıda oyun oynamak yerine ekran başında zaman geçirmek obeziteye yol açıyor" diye konuştu.