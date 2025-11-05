Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!

        Bursa'da, beyaz eşya bayiliği yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgileriyle kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İznik ilçesinde, beyaz eşya firması işletmecisi olan Öznur K. iddiaya göre, müşterilerine ‘beyaz eşya kredisi’ adı altında finansman desteği sunacağı vaadiyle işlem yaptı.

        KİMLİK BİLGİLERİYLE KREDİYE BAŞVURDU

        DHA'daki habere göre bu süreçte, müşterilerinin kimlik bilgilerini kullanıp bir finans kuruluşu üzerinden onların bilgisi dışında kredi başvurularında bulundu.

        REKLAM

        OSMANELİ'NDE YAKALANDI

        Adlarına kredi çekildiğini fark edenler, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini sürüp Osmaneli’de bir adreste yakaladı.

        EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Sosyal medyada beyaz eşya kullanımıyla ilgili içerikleriyle tanınan Öznur K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda, olayın boyutunun netleşmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

        "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

        Yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkanı kül oldu!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir