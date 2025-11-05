Habertürk
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 29 Ekim'de çöken binada enkazdan sağ olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir'e, annesi ve babası ile 2 kardeşinin hayatını kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşayan Bilir, amcasının evinde kalmak istediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 08:35 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:21
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Kocaeli'nde yürek yakan olay Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim’de yaşanmıştı.

        ANNE, BABA VE 2 ÇOCUK CAN VERDİ

        7 katlı binanın çökmesi sonucu dairelerden birinde kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

        DİLARA ENKAZDAN YARALI ÇIKARILDI

        DHA'daki habere göre ailenin büyük kızı olan Dilara Bilir (18) ise enkazdan yaralı kurtarılıp, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE ACI HABER VERİLDİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilara Bilir’in durumu iyiye gidince normal servise alındı. Dilara Bilir’e, psikologlar eşliğinde ailesinin 4 ferdini kaybettiği bilgisi verildi.

        AMCASININ EVİNDE KALACAK

        Büyük üzüntü yaşadığı bildirilen Dilara Bilir’in, hastaneden taburcu olduktan sonra amcasının evinde kalmak istediği belirtildi.

        #kocaeli
        #Dilara Bilir
        #Son dakika haberler
