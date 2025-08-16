Habertürk
Habertürk
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet! | Son dakika haberleri

        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!

        İstanbul Bahçelievler'de, 25 yaşındaki Somalili Abdırısak Hasan Adan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından şapka takarak Mısır'a kaçmaya çalışan 3 şüpheliden 2'si, havalimanında yakalandı. Kaçmaya çalışırken güvenlik kamera görüntülerine yakalanan zanlılar, cinayetin aralarında yaşanan 18 bin dolarlık anlaşmazlık yüzünden işlendiğini iddia etti. Elde edilen görüntüler dosyaya girdi

        Giriş: 16.08.2025 - 13:38 Güncelleme: 16.08.2025 - 13:38
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        İstanbul'da filmleri aratmayan olay, 10 Ağustos Pazar günü, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre silahlı saldırı ihbarına giden polis, cinayetle karşılaştı.

        YABANCI UYRUKLU SİLAHLA VURULDU

        Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir kişiyle karşılaştı. Öldüğü belirlenen kişinin, Somali uyruklu Abdırısak Hasan Adan olduğu öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen cinayet dedektifleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelendi. Olay yerinde ayrılan bir araç terk edilmiş olarak bulundu.

        KİRALIK ARAÇTAN ZANLILARA ULAŞILDI

        Plaka sorgusu yapılan aracı 3 kişinin kiraladığı tespit edilince bu kişilere ulaşıldı. Onlar da aracı başka kişiler için kiraladıklarını söyleyince çember daha da genişledi. Cinayet büro dedektifleri tüm şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit ettikten sonra operasyonun düğmesine bastı.

        BİRİ EVDE YAKALANDI

        Yapılan operasyonda cinayeti işlediği değerlendirilen 3 kişiden birisi evinde yakalandı. Diğer iki şüphelinin ise yapılan istihbarat çalışmalarının ardından Mısır’a kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

        KENDİSİNİ ŞAPKA KURTARAMADI

        Cinayet Büro dedektifleri sabahın erken saatlerinde İstanbul havalimanından Mısır’a gitmek için bilet alan iki cinayet zanlısının yakalanması için zamanla yarıştı. Havalimanına hızla giden cinayet dedektifleri kısa sürede işlemleri bitirip uçağa binmek üzere olan 2 şüpheliyi yakaladı.

        KAÇIŞ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        Yapılan çalışmalarla olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de elde edildi. Olay yerine gelen şüphelilerin kaçışı kameraya yansıdı. İki şüphelinin havalimanındaki görüntüsü de dosyaya girdi. Görüntülerde bir şüphelinin tanınmamak için şapka taktığı görüldü.

        18 BİN DOLARLIK ANLAŞMAZLIK

        Gözaltına alınan şüphelilerin iddialarına göre, Abdırısak Hasan Adan şüphelilerden biriyle ortak iş yapma vaadinde bulundu. Bu iş vaadine karşılık, 18 bin dolar getiren şüpheli buluştukları otel odasında lavaboya gittiğinde maktulün getirdiği parayı sahte paralarla değiştirdiğine tanık oldu.

        İddiaya göre dolandırıldığını belirten şüpheli bu durumu iki arkadaşıyla paylaştı. Bunun üzerine plan yaptıklarını söyleyen şüpheliler, Abdırısak Hasan Adan’ı yeniden arayıp yeni iş için para getireceğini söyledi ve buluşma ayarlandı.

        Bu buluşmada, amaçlarının Adan'ı korkutarak paralarını geri almak olduğunu anlatan şüpheliler, kavga sırasında cinayetin işlendiğini söyledi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
