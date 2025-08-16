Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması: Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz

Trump, Putin'le gerçekleştirdiği tarihi Alaska zirvesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderleri arayarak bilgilendirdi.

Avrupalı liderler, bir yazılı açıklama yaparak süreçle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Liderler, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki ölümleri durdurma, Rusya'nın saldırganlık savaşını sona erdirme ve adil, kalıcı barışı sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

"Üçlü zirve yapılmalı"

Bir sonraki adımın Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de dahil olduğu bir görüme olması gerektiğini vurgulayan Avrupalı liderler, "Avrupa'nın desteğiyle üçlü bir zirve için Trump ve Zelenskiy'le beraber çalışmaya hazırız" açıklaması yapıldı.

Açıklamada Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden liderler, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin bir şekilde savunması için sağlam güvenlik garantileri verilmeli" dendi.

"Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya girişini veto edemez" ibaresi yer alırken, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle işbirliklerine sınırlandırılma getirilmemesi gerektiği de vurgulandı.