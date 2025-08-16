Fenerbahçe'de sıcak saatler! Kanat pozisyonuna sürpriz isim...
Fransa basını, Fenerbahçe'nin Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için Avusturya ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptığı yazdı. İşte detaylar
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hem gelecek, hem de takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Daha önce Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro bonservis ve 2,5 milyon Euro da bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Benfica'nın milli futbolcuyu Nice maçında oynatarak play-off turunda forma giyemeyecek duruma getirmesinin üzerine teklifini geri çeken sarı-lacivertli ekip, 17,5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yapmış ancak bu teklifi de Benfica kabul etmemişti.
Bunun üzerine görüşmeler tıkandı ve Fenerbahçe Kerem için pazar gününe yaptığı uçuş planını iptal etti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takım için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fransa basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için Avusturya ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euroyu bulan bir teklif yaptığı yazıldı.
22 yaşındaki Malili futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin, Salzburg ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Çoğunlukla sağ kanatta oynayan, sol kanat ve ileri uçta da görev yapabilen Dorgeles Nene geçen sezon Salzburg formasıyla 49 maça çıkıp 15 gol ve 9 asist üretti. Malili futbolcu bu sezon çıktığı 7 maçta ise 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Yeni transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Yine Fransa basınında çıkan haberlerde Lille ile Fenerbahçe'nin Diego Carlos'un satın alma opsiyonlu kiralık transferi için görüşme halinde olduğu belirtildi.
Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında transfer edilen 32 yaşındaki stoper, daha önce Fransa Ligue 1'de Nantes forması giymişti.
Hırvat basınında çıkan haberde ise yedek kaldığı için mutsuz olan Dominik Livakovic'e bir İspanya LaLiga ekibinden teklif geldiği ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul etmediği ifade edildi.