Daha önce Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro bonservis ve 2,5 milyon Euro da bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen Benfica'nın milli futbolcuyu Nice maçında oynatarak play-off turunda forma giyemeyecek duruma getirmesinin üzerine teklifini geri çeken sarı-lacivertli ekip, 17,5 milyon Euro'luk yeni bir teklif yapmış ancak bu teklifi de Benfica kabul etmemişti.