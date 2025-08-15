Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve transfer sürecine değindi.

"2 KANAT VE 1 ORTA SAHAYLA GÖRÜŞÜYORUZ" Başkan Ali Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

"SKRINIAR'I 6 MİLYON EURO'YA BİTİRDİK" Skriniar transferini anlatan Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır. Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon Euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon Euro'ya bitirdik." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM DESTEK VERDİ" Ali Koç, Feyenoord maçıyla ilgili, "Taraftarlarımız Feyenoord maçında muhteşem destek verdi. Geriye düşmemize rağmen destekler artarak devam etti. Bu da hemen sahaya yansıdı." sözlerini sarf etti.