        Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve transfer açıklaması!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2 kanat ve 1 orta sahayla görüştüklerini dile getiren başkan Koç, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yeni bir teklif verdiklerini söyledi.

        Giriş: 15.08.2025 - 21:46 Güncelleme: 15.08.2025 - 23:07
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve transfer sürecine değindi.

        "2 KANAT VE 1 ORTA SAHAYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

        Başkan Ali Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.

        "SKRINIAR'I 6 MİLYON EURO'YA BİTİRDİK"

        Skriniar transferini anlatan Ali Koç, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır. Milan Skriniar'ı, Haziran'da alsaydık 20 milyon Euro'ya gelecekti. Bekledik, 6 milyon Euro'ya bitirdik." ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARIMIZ MUHTEŞEM DESTEK VERDİ"

        Ali Koç, Feyenoord maçıyla ilgili, "Taraftarlarımız Feyenoord maçında muhteşem destek verdi. Geriye düşmemize rağmen destekler artarak devam etti. Bu da hemen sahaya yansıdı." sözlerini sarf etti.

        "MOURINHO, KEREM'İ ÇOK BEĞENİYOR"

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu için yeni bir teklif yaptıklarını ve haber beklediklerini söyledi:

        Ali Koç, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dedi.

