TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla ve toplam 155 takımın katılımıyla oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kupa organizasyonu, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak.

Ziraat Türkiye Kupası, 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.