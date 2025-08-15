Bruno Lage: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya odaklandı

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Estrela Amadora ile yarın akşam oynayacakları lig maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lage, Kerem'in Benfica'da mutlu olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, “Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Sanırım veriler şöyle: gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir numara seçti, iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum" dedi.

"FBAHÇE HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ZAMANIM OLACAK"

Lage, Fenerbahçe maçları ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Estrela maçı hakkında konuşmaya hazırım, Fenerbahçe hakkında konuşmak için zamanım olacak. Lige iyi bir başlangıç yapmanın önemini hissediyoruz. Takımın gösterdiği kararlılığı ve tutarlılığı devam ettirmek istiyoruz. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi play-off'una kalarak iyi bir başlangıç yaptık, bu devamlılığı sağlamak ve taraftarları harekete geçirmek istiyoruz, destekleri önemli olacak. Her zaman kendimizi evimizde hissediyoruz."