        Haberler Dünya Trump ve Zelenskiy'den kritik açıklamalar: Savaş sona ermeli | Dış Haberler

        Trump ve Zelenskiy'den kritik açıklamalar: Savaş sona ermeli

        ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin Alaska eyaletindeki tarihi zirvesinden saatler önce Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Trump, "Ukrayna adına pazarlık için değil, Ukrayna'yı masaya oturtmak için pazarlık ediyorum" derken Zelenskiy de, "Savaşı sona erdirmenin zamanı geldi, ABD'ye güveniyoruz" dedi.

        Giriş: 15.08.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.08.2025 - 16:35
        Trump ve Zelenskiy'den kritik açıklamalar
        ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'ya seyahatinde tarihi zirve öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

        Trump uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin ile toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım" dedi.

        Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde Putin'in elini güçlendirmeye yardımcı olmayı amaçladığını söyledi:

        "Bence müzakere etmeye çalışıyorlar. Bir sahne kurmaya çalışıyor. Aklınca bu daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı oluyor. Aslında bu ona zarar veriyor ama öldürmeye devam ederlerse daha iyi bir anlaşma yapabileceğini düşünüyor. O akıllı bir adam, uzun zamandır bu işi yapıyor ama ben de öyle. İyi anlaşıyoruz, her iki tarafta da iyi bir saygı seviyesi var ve bence, bilirsiniz, bundan bir şeyler çıkacak."

        Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna'ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini de belirtti.

        "Savaş sona ermeli"

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Alaska'da yapılacak Rusya-ABD zirvesinin "adil bir barışa" giden yolu açmasının ve Ukrayna, Rusya ve ABD liderleri arasında üçlü görüşmelerin yapılmasına yol açmasını umduğunu söyledi:

        "Savaşı sona erdirmenin zamanı geldi ve gerekli adımlar Rusya tarafından atılmalı. Amerika'ya güveniyoruz."

