Trump ve Zelenskiy'den kritik açıklamalar: Savaş sona ermeli

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'ya seyahatinde tarihi zirve öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

Trump uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin ile toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım" dedi.

Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının, savaşı sona erdirmek için yapılacak müzakerelerde Putin'in elini güçlendirmeye yardımcı olmayı amaçladığını söyledi:

"Bence müzakere etmeye çalışıyorlar. Bir sahne kurmaya çalışıyor. Aklınca bu daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı oluyor. Aslında bu ona zarar veriyor ama öldürmeye devam ederlerse daha iyi bir anlaşma yapabileceğini düşünüyor. O akıllı bir adam, uzun zamandır bu işi yapıyor ama ben de öyle. İyi anlaşıyoruz, her iki tarafta da iyi bir saygı seviyesi var ve bence, bilirsiniz, bundan bir şeyler çıkacak."

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış sürecinin hayata geçirilebilmesi için Ukrayna'ya bazı güvenlik garantilerinin verilebileceğini de belirtti.