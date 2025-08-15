Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.833,54 %0,08
        DOLAR 40,8939 %0,15
        EURO 47,8309 %0,45
        GRAM ALTIN 4.393,06 %0,34
        FAİZ 40,08 %-0,17
        GÜMÜŞ GRAM 49,86 %-0,13
        BITCOIN 118.933,00 %0,83
        GBP/TRY 55,4435 %0,23
        EUR/USD 1,1687 %0,33
        BRENT 66,28 %-0,84
        ÇEYREK ALTIN 7.182,64 %0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor

        Çevrimiçi kumar ve bahis sitelerine yönelik mücadele devam ederken, sanal kumar ve bahis tehlikesi artarak devam ediyor. Türkiye'de 16 yaş üzeri internet kullanıcılarının yüzde 10.6'sı çevrimiçi kumar veya bahis sitelerinde vakit geçiriyor

        Giriş: 15.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.08.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Temmuz ayı, “Dijital 2025 Global İstatistik Raporu’ndan elde edilen verilere göre; çevrimiçi bir kumar veya bahis web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş üzeri internet kullanıcıları dünya genelinde yüzdesi geçen yıl 7.8 idi. Bu yılın ilk çeyreğinde oran yüzde 7.7 oldu. Dünya ortalamasında büyük bir değişim yok.

        Çevrimiçi kumar ve sanal bahiste Türkiye yüzde 10.6 ile dünya ölçeğinde 38’inci sırada. Yüzde 29.5 ile Güney Afrika, yüzde 29.1 ile Yunanistan ve Norveç listede ilk üç sırayı paylaşıyor. Son üçte Vietnam, Kore ve Fas bulunuyor. Çevrimiçi kumar ve bahiste erkekler kadınların önünde…

        Durum Türkiye’de de böyle.

        REKLAM

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor. Başvuranların yüzde 97’si ise erek.

        2024'te YEDAM'a kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran toplam danışan sayısı 13 bin 911 oldu. YEDAM'a başvuran danışanların iyileşme oranı yüzde 37.47. En yüksek başvuru ise 7 bin 43 kişi ile 26-35 yaş grubundan.

        MOBİL ÖDEME

        Apple Pay, Samsung Pay gibi her ay mobil ödeme hizmetlerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesine bakıldığında; dünya ortalaması yüzde 23.3. Türkiye’de ise bu araçları kullanarak ödeme yapanların oranı yüzde 14.2.

        Dünya sıralamasında İrlanda yüzde 42 ile birinci sırada. Fas yüzde 2.4 ile son sırada. Dünya genelinde geçen yıl yüzde 23.1 olan oran bu yıl yüzde 23.3’e çıktı.

        DİJİTAL FİNANS

        Her ay bankacılık, yatırım veya sigorta web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesine bakıldığında, dünya ortalaması yüzde 38.6.

        Listenin 37’nci sırasında yer alan Türkiye’de bu oran yüzde 35.2. Filipinler yüzde 91.3 ile açık ara dünya birincisi. Son sırada yine Fas var.

        Dijital finansı kullananlar dünya genelinde geçen yıldan bu yana 0.8’lik artışla yüzde 38.3’ten yüzde 38.6’ya çıktı.

        GÜVENLİK ENDİŞESİ

        Şirketlerin kişisel verileri çevrimiçi ortamda nasıl kullandığı konusunda endişeli olan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcıları açısından bakıldığında; -geçen yılın dördüncü çeyreğinde oran yüzde 29.7 idi. Bu yıl bu oran yüzde 30’a çıktı. Türkiye yüzde 29.9 ile ortalamayı yakalamış durumda. Bu konuda en çok kaygı duyulan ülke yüzde 52.2 ile İspanya.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!