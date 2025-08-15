Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Temmuz ayı, “Dijital 2025 Global İstatistik Raporu’ndan elde edilen verilere göre; çevrimiçi bir kumar veya bahis web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş üzeri internet kullanıcıları dünya genelinde yüzdesi geçen yıl 7.8 idi. Bu yılın ilk çeyreğinde oran yüzde 7.7 oldu. Dünya ortalamasında büyük bir değişim yok.

Çevrimiçi kumar ve sanal bahiste Türkiye yüzde 10.6 ile dünya ölçeğinde 38’inci sırada. Yüzde 29.5 ile Güney Afrika, yüzde 29.1 ile Yunanistan ve Norveç listede ilk üç sırayı paylaşıyor. Son üçte Vietnam, Kore ve Fas bulunuyor. Çevrimiçi kumar ve bahiste erkekler kadınların önünde…

Durum Türkiye’de de böyle.

REKLAM

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor. Başvuranların yüzde 97’si ise erek.

2024'te YEDAM'a kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran toplam danışan sayısı 13 bin 911 oldu. YEDAM'a başvuran danışanların iyileşme oranı yüzde 37.47. En yüksek başvuru ise 7 bin 43 kişi ile 26-35 yaş grubundan.