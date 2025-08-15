Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Mersin'de 7 ve Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Mersin'de 7, Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi!

        Orman yangınlarının çıktığı Mersin ve Hatay'da alevlere müdahale sürüyor. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiği Hatay'da 2, Mersin'de 7 mahalle tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.08.2025 - 09:32
        Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.

        DHA'nın haberine göre Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı.

        Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

        HATAY'DAKİ YANGIN DA SÜRÜYOR

        Hatay'ın Hassa ve Yayladığı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.

        Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

        Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

        Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.

