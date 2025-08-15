"Italian Brainrot" çılgınlığı! Yapay zeka karakterler çocukların dil gelişimini ve sosyal uyumunu tehdit ediyor

Italian Brainrot, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki potansiyel tehlikelerini hatırlatan tek trend değil.
Geçmişte Mavi Balina, Momo ve A4 Challenge gibi internet fenomenleri, gençleri ciddi şekilde etkiledi ve trajik sonuçlara yol açtı:
• Mavi Balina (Blue Whale Challenge): 2016’da Rusya’da ortaya çıkan bu oyun, gençlere 50 gün boyunca giderek tehlikeli hale gelen görevler verdi. Masum gibi görünen görevler, zamanla kendine zarar verme ve intihara yönlendirme aşamalarına dönüştü. Dünya genelinde birçok gencin intiharına yol açtığı iddia edilen bu oyunun yaratıcısı olduğu öne sürülen bir kişi, 2017’de psikolojik manipülasyon suçlamasıyla tutuklandı.
• Momo Meydan Okuması: 2018’de WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yayılan bu korkutucu karakter, çocuklara tehditkar mesajlar göndererek tehlikeli görevler yaptırdı. Mavi Balina’ya benzer şekilde, gençleri kendine zarar vermeye ve intihara teşvik ettiği bildirildi.
• A4 Challenge: 2025’te TikTok’ta popüler olan bu akım, çocukların aynada A4 kağıdıyla bedenlerini ölçerek aşırı zayıflamaya çalıştığı bir trenddi. Uzmanlar, bu meydan okumanın özellikle 10-14 yaş arası çocuklarda beden algısı bozukluklarına ve sağlıksız diyetlere yol açtığını belirtti.
Bu tür trendler, duygusal olarak kırılgan ve akran baskısına açık gençleri hedef alarak ciddi psikolojik zararlar verebiliyor. Uzmanlar, sosyal medya platformlarında denetim eksikliğinin bu tür riskleri artırdığını vurguluyor.