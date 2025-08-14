Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu şoku! Benfica anlaşmayı iptal etti
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yaptığı 25 milyon Euro'luk teklifi geri çekti ve rakamı düşürerek yeni bir teklif sundu. Benfica ise bunun üzerine anlaşmayı iptal etti.
Giriş: 14.08.2025 - 20:43 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:43
Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 25 milyon Euro'luk rakamı son anda düşürerek teklifini güncelledi.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; bu duruma sert tepki gösteren Portekiz kulübü anlaşmayı iptal etti.
Sarı-lacivertlilerin 25 milyon Euro'luk teklifini 18 milyon Euro'ya düşürdüğü, Benfica'nın ise bu teklife olumsuz anıt verdiği öğrenildi.