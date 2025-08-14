Habertürk
        Btc Türk hacklendi! 48 milyon dolarlık vurgun iddiası - Teknoloji Haberleri

        Btc Türk hacklendi! 48 milyon dolarlık vurgun iddiası

        Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 14 Ağustos 2025'te yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarında şüpheli hareketler tespit edilmesi üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Teknik bir sorun olarak açıklanan bu durum, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve alım satım ile Türk Lirası işlemlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun yaptığına dair iddialar gündemdeyken, şirket resmi makamlarla iş birliği yaparak detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini duyurdu.

        Giriş: 14.08.2025 - 16:39 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:39
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 14 Ağustos 2025’te sıcak cüzdanlarında şüpheli çıkışlar tespit edilmesiyle sarsıldı. Bu gelişme üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulurken, kullanıcılar bilgilendirildi.

        Alım satım ile Türk Lirası işlemleri ise sorunsuz devam ediyor. Hackerların 48 milyon dolarlık bir saldırı düzenlediği iddiaları henüz resmi olarak doğrulanmadı.

        TEKNİK SORUN VE İŞLEM DURDURMA

        BtcTurk’ten yapılan açıklamada, sıcak cüzdanlarda ortaya çıkan teknik sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı ifade edildi. Şirket, çalışmalar tamamlandığında işlemlerin yeniden başlatılacağını ve kullanıcıların bilgilendirileceğini bildirdi. Kullanıcı varlıklarının güçlü mali yapıları sayesinde güvende olduğu vurgulanırken, detaylı araştırmaların devam ettiği belirtildi.

        HACKER İDDİALARI VE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

        Hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun yaptığına dair iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını açıkladı. Şirket, gelişmeleri kullanıcılarla paylaşmaya devam edeceğini belirterek, paniğe gerek olmadığını ifade etti.

