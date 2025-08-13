UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe...
Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...
Giriş: 13.08.2025 - 09:56 Güncelleme: 13.08.2025 - 09:56
(10. SIRA) ATLETICO MADRID: 83.500 PUAN
(9. SIRA) BARCELONA: 89.250 PUAN
(8. SIRA) DORTMUND: 90.750 PUAN
(7. SIRA) LEVERKUSEN: 91.250 PUAN
(6.SIRA) PSG: 100.500 PUAN
(5.SIRA) LIVERPOOL: 107.500 PUAN
(4.SIRA) MAN CITY: 108.750 PUAN
(3.SIRA) INTER: 113.250 PUAN
(2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 114.250 PUAN
(1.SIRA) REAL MADRID: 123.500 PUAN
(146. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN
107. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.000 PUAN