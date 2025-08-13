Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe... - Futbol Haberleri

        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe...

        Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 09:56 Güncelleme: 13.08.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        (10. SIRA) ATLETICO MADRID: 83.500 PUAN

        2

        (9. SIRA) BARCELONA: 89.250 PUAN

        3

        (8. SIRA) DORTMUND: 90.750 PUAN

        4

        (7. SIRA) LEVERKUSEN: 91.250 PUAN

        5

        (6.SIRA) PSG: 100.500 PUAN

        6

        (5.SIRA) LIVERPOOL: 107.500 PUAN

        7

        (4.SIRA) MAN CITY: 108.750 PUAN

        8

        (3.SIRA) INTER: 113.250 PUAN

        9

        (2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 114.250 PUAN

        10

        (1.SIRA) REAL MADRID: 123.500 PUAN

        11

        (146. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN

        12

        107. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.000 PUAN

        13

        (84. SIRA) BAŞAKŞEHİR: 19.000 PUAN

        14

        (49. SIRA) GALATASARAY: 41.750 PUAN

        15

        (39. SIRA) FENERBAHÇE: 50.250 PUAN

        * Sezona 49. başlayan Fenerbahçe, bu turla birlikte 39. sıraya yükseldi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu