Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu işveren heyeti, ilk zam teklifini açıkladı.

Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın teklifi reddettiklerini belirterek, "Bu rakamlar memurun gerçekleriyle uyuşuyor mu, Allah aşkına? Üzerine pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" dedi.

MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEBİ TOPLAMDA YÜZDE 88

Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun (Memur-Sen) 8’inci Dönem Toplu Sözleşme Teklifi şöyleydi:

2026 için altışar aylık dönemler itibariyle; {10 bin lira (taban Aylığı) + yüzde 10 (refah payı) + yüzde 25} + {yüzde 20] olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.

2027 için altışar aylık dönemler itibariyle; {7 bin 500 lira (taban aylığı) + yüzde 20 + {yüzde 15] olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.