AI Boom eşsiz bir hızla yeni milyarderler yaratıyor

Yapay zeka (AI) patlaması, tarihin en hızlı servet yaratım dalgasını tetikleyerek 2025'te dikkatleri üzerine çekiyor. AnthropicAnthropic, SafeSafe SuperintelligenceSuperintelligence, OpenAIOpenAI ve AnysphereAnysphere gibi start-up'larınup'ların rekor kıran fon toplama turları, yeni kağıt milyonlarını doğururken değerlemeleri zirveye taşıdı. CB InsightsInsights verilerine göre, 498 AI "unicornunicorn"u (1 milyar dolar veya üzeri değere sahip özel şirketler) toplam 2.7 trilyon dolarlık bir değere ulaştı; bunların 100'ü 2023'ten bu yana kuruldu. NvidiaNvidia, Meta ve Microsoft gibi halka açık şirketlerin hisse fiyatlarındaki artışlar, AI mühendislerine ödenen yüksek maaşlar ve veri merkezi altyapıları, bu servet birikimini hızlandırıyor. MIT araştırmacısı Andrew McAfeeMcAfee, "100 yıllık verilere baktığımızda, bu ölçekte ve hızda bir servet yaratımı hiç görülmedi" diyerek bu fenomeni 'benzersiz' olarak nitelendiriyor.

YENİ MİLYARDERLERİN YÜKSELİŞİ

AI start-up'larıup'ları, genç girişimciler ve vizyonervizyoner liderler sayesinde yeni milyarderler sahneye çıkıyor. OpenAI'danOpenAI'dan geçen yıl eylülde ayrılan Mira MuratiMurati, Şubat'ta ThinkingThinking MachinesMachines Lab'iLab'i kurdu ve Temmuz'da tarihin en büyük tohum yatırımı olan 2 milyar dolarla 12 milyar dolar değerleme aldı. AnthropicAnthropic, 170 milyar dolarlık bir değerlemeyle 5 milyar dolar fon görüşmeleri yaparken, CEO DarioDario AmodeiAmodei ve altı kurucu ortağı çoklu milyarder statüsüne ulaşmış görünüyor. 25 yaşındaki Michael TruellTruell ise AnysphereAnysphere ile Haziran'da 9.9 milyar dolar, birkaç hafta sonra 18-20 milyar dolar değerleme alarak milyarderler arasına katıldı.

ÖZEL ŞİRKETLERDEKİ SERVET VE LİKİDİTE ARAYIŞI AI kaynaklı servetin büyük kısmı hâlâ özel şirketlerde kilitli olduğundan, hissedarların ve kurucuların nakde dönmesi zorlaşıyor. 1990'lardaki dotdot-com patlamasından farklı olarak, AI start-up'larıup'ları ventureventure capitalcapital, egemen varlık fonları ve aile ofislerinden gelen sürekli yatırımlarla daha uzun süre özel kalabiliyor. Ancak ikincil piyasaların büyümesi, hisse satışları ve teminatlı borçlanmalarla likidite sağlanıyor. OpenAIOpenAI, çalışanlarına nakit sağlamak için 300 milyar dolardan 500 milyar dolara yükselen bir değerlemeyle ikincil hisse satışı görüşmeleri yürütüyor. Meta'nın ScaleScale AI'ya 14.3 milyar dolar yatırması ve AlexandrAlexandr Wang'inWang'in Meta AI ekibine katılması gibi, 2023'ten bu yana 73 likidite olayı (birleşmeler, halka arzlar ve çoğunluk hisse alımları) gerçekleşti. BAY AREA’DAKİ AI DALGASI CNBC'ninCNBC'nin haberine göre, AI patlaması büyük ölçüde Bay Area'daArea'da (San FransiscoFransisco Körfez Bölgesi) yoğunlaşıyor ve dotdot-com dönemini hatırlatan bir tablo çiziyor. Silikon Vadisi, geçen yıl 35 milyar doların üzerinde girişim sermayesi topladı. New World WealthWealth ve HenleyHenley & Partners’aPartners’a göre, San Francisco’da 82 milyarder bulunurken, New York 66 ile geride kaldı. Milyoner nüfusu son on yılda ikiye katlanırken, 20 milyon doların üzerindeki ev satışları rekor kırdı. MIT’ninMIT’nin Dijital Ekonomi Girişimi eş direktörü Andrew McAfeeMcAfee, "Bu AI dalgasının coğrafi olarak ne kadar yoğun olduğunu görmek şaşırtıcı" şeklinde konuştu ve Silikon Vadisi'nin teknoloji merkezi konumunu koruduğunu vurguladı.

ZENGİNLİK YÖNETİMİ İÇİN YENİ FIRSATLAR Gelecekteki halka arzlarla özel AI servetlerinin likit hale gelmesi, zenginlik yönetimi firmaları için tarihi bir fırsat sunuyor. Büyük özel bankalar, bağımsız danışmanlar ve butik firmalar, AI elitlerini kazanmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak uzman SimonSimon KrinskyKrinsky, bu servetin çoğunun hâlâ likit olmadığını ve dotdot-com milyonerlerinin izinden giderek benzer şirketlere yatırım yapabileceğini belirtiyor. KrinskyKrinsky, "AI grubu da 2000'lerin başında olduğu gibi çeşitlendirme ve profesyonel yönetim arayışına yönelebilir" ifadeleriyle AI’nın geleneksel zenginlik yönetimini dönüştürme potansiyeline işaret ediyor. YENİ YAPAY ZEKA MİLYARDERLERİ Alexander Wang

