Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Tırnaklarınızda "lunula" var mı? Tırnaklardaki beyaz lekelerin tonundan boyutuna pek çok şeye işaret ettiğini biliyor muydunuz?

        Tırnaklarınızda "lunula" var mı? Tırnaklardaki beyaz lekelerin tonundan boyutuna pek çok şeye işaret ettiğini biliyor muydunuz?

        Güzellik rutininin küçük bir parçası gibi görünen tırnaklar, aslında sağlığınızın sessiz sözcüleridir. Tırnak diplerindeki lunula bölgesi, metabolizma hızınızdan vitamin eksikliğinize kadar pek çok bilgi barındırıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tırnaklarınıza hiç yakından baktınız mı? Minik beyaz yarım aylar, yani “lunula”lar, sandığınızdan çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Renkleri, boyutları ve görünürlükleri, vücudunuzun iç dünyasına dair ipuçları taşıyor.

        TIRNAKLARDAKİ LUNULA NEDİR?

        Tırnaklarımızın kök kısmında, yarım ay şeklinde beyazımsı bir bölge bulunur. Bu bölgeye “lunula” adı verilir ve Latince “küçük ay” anlamına gelir. Her ne kadar estetik bir detay gibi görünse de, lunula aslında tırnak sağlığının ve genel vücut durumunun önemli göstergelerinden biridir. Bazı kişilerde belirgin, bazılarında ise neredeyse görünmez olabilir.

        REKLAM

        LUNULANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

        Lunulanın belirginliği kişiden kişiye değişir. Genellikle başparmakta daha net görülür, diğer tırnaklarda ise soluk olabilir. Sağlıklı bir tırnakta lunula beyaz veya fildişi renginde olur.

        Çok belirgin ve büyük lunulalar, bazen hızlı metabolizma veya yüksek enerji seviyeleri ile ilişkilendirilir. Öte yandan, lunulanın aniden kaybolması veya çok küçülmesi dolaşım sorunları, beslenme eksiklikleri ya da tiroid rahatsızlıkları gibi durumlara işaret edebilir.

        BEYAZ LEKELER VE OLASI NEDENLERİ

        Tırnak yüzeyinde oluşan küçük beyaz lekeler (lökonişi), lunuladan farklıdır ve genellikle tırnak plağındaki hafif darbeler, mineral eksiklikleri veya alerjik reaksiyonlardan kaynaklanır.

        Çinko ve kalsiyum eksikliği bu lekelerin en bilinen nedenlerinden biridir. Ancak tek başına bu lekeler ciddi bir hastalık belirtisi sayılmaz; diğer belirtilerle birlikte değerlendirilmesi gerekir.

        LUNULA BOYUTLARININ İPUÇLARI

        Tırnak lunulasının boyutu, vücudun genel sağlık durumuna dair ipuçları verir.

        Büyük lunula: Aşırı fiziksel aktivite, yüksek tansiyon veya kalp-damar sistemi üzerinde yük olabilir.

        REKLAM

        Küçük veya görünmeyen lunula: Düşük enerji, yavaş metabolizma, vitamin eksiklikleri veya bağışıklık zayıflığı ile ilişkili olabilir.

        Renk değişiklikleri: Sarımsı tonlar karaciğer sorunlarına, mavi-gri tonlar dolaşım bozukluklarına işaret edebilir.

        HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURMALI?

        Lunulada ani renk değişimi, tamamen kaybolması, tırnak şeklinin bozulması veya tırnaklarda ağrı gibi durumlar mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir.

        Çünkü bu belirtiler, sadece tırnak sağlığı değil, vücudun genel durumu hakkında da önemli mesajlar verir. Erken teşhis, olası sağlık sorunlarının önüne geçmede kritik bir rol oynar.

        TIRNAK SAĞLIĞINI KORUMANIN YOLLARI

        Dengeli beslenme ile yeterli vitamin ve mineral almak

        Tırnakları aşırı kimyasallardan korumak

        Düzenli el ve tırnak bakımı yapmak

        Gerekli durumlarda biyotin takviyesi almak

        Unutmayın, tırnaklar sadece estetik bir detay değil, bedenimizin sessiz ama önemli sağlık habercileridir.

        Kaynak: Medical News Today, BBC, Cleveland Clinic

        Fotoğraf kaynak: IStock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!