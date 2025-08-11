Fenerbah&ccedil;e Futbol Direkt&ouml;r&uuml; Devin &Ouml;zek, HT Spor a &ouml;zel a&ccedil;ıklamalarda bulundu. &Ouml;zek, sarı-lacivertli ekibin transfer g&uuml;ndemi ve Feyenoord ma&ccedil;ına dair konuştu. Transfer a&ccedil;ıklamasında bulunan Devin &Ouml;zek, Transfer d&ouml;neminde bir&ccedil;ok parametreyi hesaba katarak ilerliyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda eksik b&ouml;lgelere transferleri &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde tamamlayacağız. Kısa s&uuml;re i&ccedil;erisinde camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Hem ligde hem de Avrupa da başarılı olacak bir kadro inşa etmek i&ccedil;in &ccedil;alışıyoruz. Beklentiyi ve sabırsızlığı anlıyorum. ifadelerini kullandı. Scouting transferi i&ccedil;in de uğraştıklarını dile getiren &Ouml;zek, Ana transfer hedeflerimizin yanı sıra scouting faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda farklı oyuncularla temas halindeyiz. şeklinde konuştu. Transferlerden taraftarların tepkisi nedeniyle vazge&ccedil;mediklerini s&ouml;yleyen &Ouml;zek, Şunu da belirtmek isterim ki herhangi bir oyuncunun transferinden taraftar tepkisiyle vazge&ccedil;tiğimiz iddiaları ger&ccedil;eği yansıtmamaktadır. B&ouml;yle olması da m&uuml;mk&uuml;n değildir. Transfer takvimimiz ve &ouml;nceliklerimiz doğrultusunda adımlarımızı en doğru zamanda atacağız. Temsil ettiğimiz Fenerbah&ccedil;e kimliğine dair sorumluluğunun bilincindeyiz ve bu doğrultuda &ccedil;alışmalarımızı yapıyoruz. dedi. Devin &Ouml;zek, Feyenoord ma&ccedil;ı i&ccedil;in şu ifadeleri kullandı: Şimdi &ouml;n&uuml;m&uuml;zde Feyenoord ma&ccedil;ı var. Jose Mourinho nun da s&ouml;ylediği gibi taraftarımızın desteğiyle rakibimiz i&ccedil;in cehenneme d&ouml;necek bir atmosfer ile turu ge&ccedil;eceğimize inancım tam. Hep beraber evimizde g&uuml;zel bir atmosfer oluşturalım ve turu beraber ge&ccedil;elim. Şimdi hep birlikte takımımızın yanında olalım.