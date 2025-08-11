Türkiye'nin yaz lezzeti haritası: Ege kıyılarından Akdeniz'e severek tüketilen yaz yemekleri!
Ege ve Akdeniz kıyıları sadece masmavi denizi ve huzurlu atmosferiyle değil, mutfak kültürüyle de büyülüyor. Zeytinyağı, taze otlar, deniz ürünleri ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan yemekler, hafif ama doyurucu bir lezzet sunuyor. İşte hem sağlıklı hem de damak çatlatan 6 özel yemek önerisi!
Türkiye’nin iki lezzet durağı Ege ve Akdeniz, sofralara sağlıklı ve hafif yemekler getiriyor. Taze balıklardan zeytinyağlı sebze yemeklerine uzanan geniş mutfak kültürü, her lokmada güneşin ve denizin izlerini taşıyor. Siz de bu 6 yemekle mutfağınızda Ege ve Akdeniz esintisini yakalayabilirsiniz!
1. ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
Ege mutfağının hafif ve sağlıklı lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, havuç, patates ve bezelye ile birlikte pişirilir. Limon ve dereotu ile tatlandırılarak soğuk servis edilir.
2. FAVA
Bakla ezmesi olarak da bilinen fava, Ege sofralarının vazgeçilmez meze çeşitlerinden biridir. Zeytinyağı, limon suyu ve dereotu ile harmanlanarak kremsi bir kıvamda hazırlanır.
3. BALIK BÖREĞİ
Akdeniz kıyılarında sıkça yapılan balık böreği, fileto balıkların yufkaya sarılıp kızartılmasıyla hazırlanır. Yanında limon dilimleriyle servis edilir.
4. ŞAKŞUKA
Patlıcan, biber, kabak gibi sebzelerin kızartılıp domates sosuyla harmanlanmasıyla yapılan şakşuka, hem Ege hem Akdeniz sofralarının yaz aylarında vazgeçilmezidir.
5. KEKİKLİ IZGARA LEVREK
Taze kekik, zeytinyağı ve limon ile marine edilen levrek, ızgarada pişirilerek hafif ama lezzetli bir ana yemek olarak sunulur. Akdeniz mutfağının deniz kokan tariflerinden biridir.