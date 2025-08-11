Otomotivde 'ithal' gerçek

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken, otomobil üretimi yüzde 1, ticari araç üretimi ise yüzde 31 arttı. Traktör üretiminde ise yüzde 26 gerileme kaydedildi.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 834 bin 838 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet oldu.

Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA HEM DEĞER HEM DE ADETLER YÜKSELDİ Otomotiv ihracatı temmuz ayında adet bazında yüzde 14 artarken, yılın ilk yedi aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 630 bin 992 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 34 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 azalarak 6 bin 490 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in ilk yedi aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 18'ini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı. PAZARDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR OSD verilerine göre, 2025'in ilk 7 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 739 bin 903 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7 oranında artış sağladı ve 572 bin 198 adet oldu. Ticari araç pazarı ise yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı. İTHAL MODELLER ÇOĞUNLUKTA Satışlar artmaya devam ederken, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı ise dikkat çekmeye devam ediyor. Öyle ki, Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, ithal otomobil ve yerli otomobil satışları paralel şekilde yüzde 7 oranlarında arttı. Yılın ilk 7 aylık döneminde, hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı ise yüzde 80 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde toplam hafif ticari araç satışları yüzde 6 ve ithal hafif ticari araç satışları da yüzde 23 artarken, yerli ticari araç satışlarının ise yüzde 33 oranında azalması dikkat çekti. Sonuç olarak, ortaya çıkan rakamlara göre, Türkiye'de satılan her 10 araçtan 7'sinin ithal olma durumunun neredeyse ikinci yılını doldurduğu söylenebilir.