        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama

        ABD Başkanı Trump, Cuma günü Rus lider Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir" dedi. Görüşmenin ardından Zelenskiy ile de görüşeceğine işaret eden Trump, "Çıkışta 'iyi şanslar, bu kadar' diyebilirim" dedi. Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan TASS'a yapılan açıklamada da "Yaklaşan üst düzey toplantının ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırmasını umuyoruz" denildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.08.2025 - 07:39 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:39
        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018'de Helsinki'deki yüz yüze görüşmelerinin ardından Cuma günü yeniden bir araya gelecek. İki liderin 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacakları görüşmelerinin ana gündem Rusya-Ukrayna Savaşı olacak.

        ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

        Görüşmeden ümitli olduğunu ve bu savaşın bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini vurguladı.

        İki lider en son 2018 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelmişti.

        ABD Başkanı, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuştu.

        Konuşmasının bir yerinde Alaska yerine "Rusya'ya gideceğim" diyen Trump, daha sonraki ifadelerinde ise Putin'in Amerikan topraklarına geleceğini ve bunun "saygıdeğer" bir şey olduğunu dile getirdi.

        Trump, Putin'le görüşmesinden ateşkes çıkmasını umduğunu vurgulayarak, bununla beraber görüşmeden ne çıkacağını ve Putin'in aklında ne olduğunu henüz bilmediğini kaydetti ve "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

        "ÇIKIŞTA İYİ ŞANSLAR BU KADAR DİYEBİLİRİM"

        Trump şöyle konuştu:

        "Görüşmenin ardından, önce (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i arayacağım, sonra Avrupalı liderlerle konuşacağım ve sonucu onlara aktaracağım. Bir sonraki görüşmede Zelenskiy ile buluşacağım ancak bu iki lider bir araya gelmeli. Benim de orada olmamı isterlerse olurum. (Putin'le görüşmemde) Parametreleri görmeye gidiyorum. Çıkışta 'iyi şanslar, bu kadar' diyebilirim. Bu işin çözülmeyeceğini söyleyebilirim. Ya da olumlu geçer ve ne tür bir anlaşma olabileceğini Zelenskiy ile Avrupalı liderlere aktarırım. Sonra anlaşmayı yapmak bana değil bu iki ülkeye kalmış. Ben ateşkesin olmasını istiyorum."

        Putin'le görüşmesinden sonra Zelenskiy ile de görüşeceğine işaret eden Trump, sonunda bu iki liderin aynı odada buluşmasını ve anlaşmasını umduğunu vurguladı.

        Rusya'nın Ukrayna'nın ciddi oranda toprağını işgal ettiğini anlatan ve Ukrayna'nın direnecek çok fazla gücü olmadığını savunan ABD Başkanı, "Bazı bölgelerin Ukrayna'ya geri verilmesini sağlamaya çalışacağız. İki ülke arasında (anlaşma olursa) toprak değişimi de olacak." değerlendirmesini yaptı.

        RUSYA: İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRMESİNİ UMUYORUZ

        Diğer yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rus TASS haber ajansına görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, toplantının iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir adım olacağını söyledi.

        Ryabkov, "Yaklaşan üst düzey toplantının ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırmasını umuyoruz" dedi.

