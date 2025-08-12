Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Saygın ekonomist Dr. E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bir sonraki komiseri olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisinin büyüdüğünü kaydeden Trump, Antoni'nin açıklanacak verilerin "dürüst ve doğru" olmasını sağlayacağını vurguladı.

Trump, "E.J. Antoni'nin bu yeni görevinde inanılmaz bir iş çıkaracağından eminim" ifadesine yer verdi.

TRUMP, ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ SONRASI İSTATİSTİĞİN HAZIRLANMASINDAN SORUMLU YETKİLİNİN KOVULMASINI İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, ağustos başında, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını vermişti.

İstihdam verilerinin eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığına işaret eden Trump, McEntarfer'in geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını öne sürmüştü.

Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadelerini kullanmıştı.