Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.038,32 %0,60
        DOLAR 40,7157 %0,24
        EURO 47,3542 %0,34
        GRAM ALTIN 4.391,82 %0,38
        FAİZ 40,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,62 %0,73
        BITCOIN 118.720,00 %-0,11
        GBP/TRY 54,6964 %0,16
        EUR/USD 1,1621 %0,05
        BRENT 66,92 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 7.180,63 %0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı

        ABD Başkanı Trump, ağustos başında, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını vermişti. Trump, şimdi de ekonomist E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserliğine aday gösterdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 07:38 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        ABD Başkanı Trump, "Saygın ekonomist Dr. E.J. Antoni'yi Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bir sonraki komiseri olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        ABD ekonomisinin büyüdüğünü kaydeden Trump, Antoni'nin açıklanacak verilerin "dürüst ve doğru" olmasını sağlayacağını vurguladı.

        Trump, "E.J. Antoni'nin bu yeni görevinde inanılmaz bir iş çıkaracağından eminim" ifadesine yer verdi.

        TRUMP, ZAYIF İSTİHDAM VERİLERİ SONRASI İSTATİSTİĞİN HAZIRLANMASINDAN SORUMLU YETKİLİNİN KOVULMASINI İSTEMİŞTİ

        ABD Başkanı Trump, ağustos başında, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını vermişti.

        REKLAM

        İstihdam verilerinin eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığına işaret eden Trump, McEntarfer'in geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını öne sürmüştü.

        Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkmıştı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidilmişti. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!