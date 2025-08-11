Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü; 49. dakikada Paul Onuachu attı. Lige galibiyetle başlayan Trabzonspor, puanını 3'e yükseltti.
Bir sonraki hafta Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u sahasında ağırlayacak.