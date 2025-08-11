Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep

Gayrimenkul sertifikası talep eden yatırımcı sayısı 767 bini aşarken, talep tutarı da arzın yaklaşık iki katına ulaştı.

Halk Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut GYO'nun Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin sonuçları yayımladı.

Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşti.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti.

Halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897,1 milyon adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti.

Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3,6 milyar adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.

Sertifika 14 Ağustos 2025 Perşembe günü borsada işlem görmeye başlayacak.