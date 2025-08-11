Spotify editörlerine inceleme başlatıldı

"ŞAİBELİ DURUMLARLA İLGİLİ SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Geldiğimiz noktada aslında Türkiye’de müzik sektörü iki tane yabancı platformun eline kalmış vaziyette. Biri YouTube diğeri Spotify... Diğer yabancı platformlar ve yerli platformlar da var ancak ne yazık ki Türkiye’de müzik, % 80 Spotify’dan dinleniyor. Bir de bu dinleyenlerin çoğu playlistlerden dinliyor. Yani yüz kişiden, altmış beşi bunu playlistlerden dinliyor. Kıyamet burada kopuyor. Bu listelerin nasıl, kimler tarafından hazırlandığı, bu listelere nasıl girildiği, buradaki şeffaflık muamması, bu konuyla ilgili yükselen dedikodular var. Playlist satışlarının, rüşvet girişimlerinin ya da telefon çiftlikleriyle, DNS çiftlikleriyle buraya bot yüklemelerle birlikte yükselişlerinin, kısa dönemde büyük miktarda dinlenmelerin, cidden şaibeli durumların sesleri yükselmeye başladı. Bize bu konuda çok fazla şikâyet geldi.