Umarım global Spotify şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saymalarına rağmen üretmeye devam ettim. Ancak müzik endüstrisini domine eden böyle bir platformdaki bu dengesizlikler oldukça düşündürücü. Bu durum, Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği ve kültürümüz adına ne yazık ki umut kırıcı" ifadelerine yer verdi.
Spotify editörlerine inceleme başlatıldı
Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasında bulunuyor. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunurken listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Bir diğer iddia ise bot yüklemeler yapıldığı yönünde. Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı
Aydilge, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şarkılarının listelere alınmamasından yana dert yandı.
Spotify'ın listeleriyle ilgili ilk şikâyette bulunan şarkıcı Oğuzhan Koç olmuştu.
MSG (Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer, Habertürk'e verdiği röportajda listelerin rüşvetle oluşturulduğu iddialarının ayyuka çıktığını dile getirmişti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez olduğunu belirtmişti.