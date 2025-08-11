Habertürk
        Spotify editörlerine inceleme başlatıldı

        Spotify editörlerine inceleme başlatıldı

        Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasında bulunuyor. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunulduğu gibi listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattı

        Giriş: 11.08.2025 - 08:54 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:56
        Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasında bulunuyor. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunurken listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Bir diğer iddia ise bot yüklemeler yapıldığı yönünde. Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

        Spotify hakkında inceleme başlatıldı
        Spotify hakkında inceleme başlatıldı

        Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı

        Aydilge, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şarkılarının listelere alınmamasından yana dert yandı.

        "DENGESİZLİKLER OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

        Umarım global Spotify şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saymalarına rağmen üretmeye devam ettim. Ancak müzik endüstrisini domine eden böyle bir platformdaki bu dengesizlikler oldukça düşündürücü. Bu durum, Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği ve kültürümüz adına ne yazık ki umut kırıcı" ifadelerine yer verdi.

        Spotify'ın listeleriyle ilgili ilk şikâyette bulunan şarkıcı Oğuzhan Koç olmuştu.

        "NİTELİKLİ ÜRETİM YAPANLARI DA DESTEKLEYİN"

        Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.

        MSG (Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) Başkanı Ferhat Göçer, Habertürk'e verdiği röportajda listelerin rüşvetle oluşturulduğu iddialarının ayyuka çıktığını dile getirmişti.

        "ŞAİBELİ DURUMLARLA İLGİLİ SESLER YÜKSELMEYE BAŞLADI"

        Geldiğimiz noktada aslında Türkiye’de müzik sektörü iki tane yabancı platformun eline kalmış vaziyette. Biri YouTube diğeri Spotify... Diğer yabancı platformlar ve yerli platformlar da var ancak ne yazık ki Türkiye’de müzik, % 80 Spotify’dan dinleniyor. Bir de bu dinleyenlerin çoğu playlistlerden dinliyor. Yani yüz kişiden, altmış beşi bunu playlistlerden dinliyor. Kıyamet burada kopuyor. Bu listelerin nasıl, kimler tarafından hazırlandığı, bu listelere nasıl girildiği, buradaki şeffaflık muamması, bu konuyla ilgili yükselen dedikodular var. Playlist satışlarının, rüşvet girişimlerinin ya da telefon çiftlikleriyle, DNS çiftlikleriyle buraya bot yüklemelerle birlikte yükselişlerinin, kısa dönemde büyük miktarda dinlenmelerin, cidden şaibeli durumların sesleri yükselmeye başladı. Bize bu konuda çok fazla şikâyet geldi.

        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk" Haberi Görüntüle

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

        "KABUL EDİLEMEZ"

        Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.

