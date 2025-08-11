Serdal Adalı'dan Jadon Sancho açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ORKUN BEŞİKTAŞ TARİHİNDE YERİNİ ALACAKTIR" Orkun Kökçü, bizim için bir transferden daha fazlası. Transferde gösterdiği duruş, karakteri ve her şeyiyle çok sevdiğimiz Beşiktaş'ın evladı. Orkun'a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu. Orkun, bir Beşiktaş efsanesi olacak. Kupalar ve şampiyonluklar kazanacak. Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır. "İLK ÖNCELİĞİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU" Beşiktaş'ın birinci önceliği Süper Lig'de şampiyon olmak. Bayağıdır şampiyon olmuyoruz Türkiye'de. Artık hepimizin isteği var. Önceliğimiz burası. Konferans Ligi kısmı takım oturduktan sonra, beklediğimiz sonuçları almaya başladıktan sonra çıkar. 60 takıma bakınca ben de burada final oynarız diyorum ama önceliğimiz hayalimiz Süper Lig'de şampiyonluk. Avrupa kupaları ikinci kısım. Avrupa kupaları oyuncuları ilgilendiriyor.

"TRANSFERDE KALİTELİ İSİMLERE YÖNELİYORUZ" Transferlerimizin bir ortak noktası daha var. Jurasek ve ve Orkun, 24 yaşında. Abraham 27, Ndidi 28 yaşında. Bu oyuncular, hem takım kimliğimizi değiştirecekler hem de kişisel hedefleri devam edecekler. Bir sonraki transferleri için ciddi potansiyel taşımaya devam edecekler. Beşiktaş, bu oyunculardan uzun yıllar katkı alabilir. Aynı şekilde ilerleyen yıllarda bu isimler, Beşiktaş'a daha fazlasını kazandırabilir. Bundan sonra da bu profilde ve kalitede isimlere yöneliyoruz. "SANCHO İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Camianın istediği kadar ben de çok istiyorum. Önemli olan bizim çok istememiz değil. Birincisi futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemesi çok önemli. İkincisi bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun.

"SOLSKJAER'İN ARKASINDAYIZ" Solskjaer kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Sezonun başındayız ve uzun bir yolumuz var. Her puan kaybından sonra kaos yaşayamayız. Solskjaer'e bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Solskjaer'e süre vereceğiz. Bizde kredisi var. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz. "ELAN RICARDO'YA 6-7 TEKLİF GELDİ" Elan Ricardo ile ilgili gelişmeler olabilir. En fazla teklif ona geldi. 6-7 kulüpten teklif geldi. Seyredemediğimiz için biraz da eleştiriyoruz. Karar aşamasındayız. Portekiz'den, Polonya'dan iki tane ciddi teklif var. Oynama şartını fazlalaştırmaya çalışıyoruz. Elan'ın gittiği takımda en az 25-30 maç oynaması lazım. Döndüğünde orta sahada yıldız diyebileceğimiz bir futbolcumuz olacak. En erken gidecek oyuncumuz Elan Ricardo olacak.