Motosiklet videolarıyla tanınan ve sosyal medyada 1.7 milyon takipçisi olan Deniz Servan Narin, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

TIR İLE ÇARPIŞTI AA'daki habere göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi Ankara istikameti Danış Koper Viyadüğü mevkiinde, sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.