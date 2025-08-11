Habertürk
        Yeni evlenecek çiftler dikkat! Bakanlıktan evlenecek çiftlere destek sürüyor: Evlenecek gençlere hangi firmalarda indirim var?

        Bakanlıktan evlenecek çiftlere destek sürüyor: İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı. Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu. Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil olarak, evlenecek gençlere mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunmaya başladı. İşte işbirlikleri kapsamında, evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayan 19 ulusal firma...

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 08:11 Güncelleme: 11.08.2025 - 08:11
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı arttı.

        Bakanlıkça, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında geçen yıl Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi.

        Gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlarca evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

        Ayrıca proje kapsamında, Bakanlık ile firmalar arasında 30 Nisan'da Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. Bu çerçevede, il müdürlükleri aracılığıyla, Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürüyor.

        EVLENECEK GENÇLERE HANGİ FİRMALARDA İNDİRİM VAR?

        Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.

        Yapılan yeni işbirlikleri sonrasında 19 yeni firma daha projeye dahil olarak, evlenecek gençlere mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile yüzde 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunmaya başladı.

        Böylece evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde 1098'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükselmiş oldu.

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan işbirlikleri kapsamında, evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayan 19 ulusal firmanın isimleri şöyle:

        "Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding."

        Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor.

        Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalar hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşabiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

