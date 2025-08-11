Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 11 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçerken hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 07:28 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:28
        2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege‘de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

