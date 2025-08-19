Son dakika: Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla yürüttüğü süreçle ilgili bir Fox News'e açıklamalarda bulundu.

Trump, "Umarım Putin makul olur, olmazsa süreç zorlaşır. Bence Putin ve Zelenskiy iyi gidiyor" dedi.

"Ukrayna NATO'ya girmek istememeliydi" diyen ABD Başkanı, Putin hakkında daha fazla bilgiye birkaç hafta içinde sahip olacaklarını söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse bence Putin de bundan yoruldu."

Putin'in anlaşmaya varmak istemeyebileceğini de belirten Trump, "Ukrayna çok fazla toprak alacak. Ukrayna, Avrupa ve Rusya arasında bir tampon. Güvenlik garantileri olacak ama NATO olmayacak" dedi.

Trump, Avrupa'nın sahaya insan sürmeye hazır olduğunu ve kendisinin de Putin'le ilişkisinin sıcak olmasının iyi bir şey olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin arasında Putin'i aramasıyla ilgili ise, "Liderlerin önünde aramadım" dedi. Trump, "Zamanımı boşa harcamak istemiyorum, bu işi bitirmek istiyorum" diye konuştu.