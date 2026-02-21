Canlı
        Galatasaray'da Okan Buruk: Futbol adına utanç verici! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk: Futbol adına utanç verici!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve yarışında kritik kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılıların teknik direkörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 21.02.2026 - 23:05 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:05
        1

        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        2

        "TAKIM OLARAK İYİ DEĞİLDİK"

        Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik.

        3

        "FUTBOL ADINA BÜYÜK UTANÇ!"

        İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.

        4

        "BUNDAN SONRA HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZ"

        Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor.

        5

        "G.SARAY GİBİ OYNAMADIĞIMIZ İÇİN KAYBETTİK"

        Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik.

        6

        "ICARDI MAÇA SON ANDA YETİŞTİ"

        Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük.

        7

        "ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

        Çok kötü bir zemin var. Herkes kayıyor, düşüyor. Top çok sekiyor. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu.

        8
