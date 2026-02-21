Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı

        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 60 yaşındaki adamın evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon yapan 2 usta gözaltına alındı. Şüphelilerin doğalgaz çıkış borusunu balkonun içerisinde bıraktıkları ve buradan sızan gazdan dolayı çiftin zehirlendiği iddia edilirken, mahkemeye çıkarılan 2 usta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 20:27 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlerinde, terzi Yılmaz Uğur'un (60) ölü, eşi Hatice Uğur'un (57) ise baygın halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürerken, yapılan incelemede, cam balkon yaptıran çiftin, kombinin bacasını dışarı vermediği, bu nedenle biriken karbonmonoksit gazına maruz kalıp, zehirlenmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

        Cumhuriyet Mahallesi Anafartalar Sokak'taki 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan Hatice ve Yılmaz Uğur çiftinden haber alamayan yakınları, dün saat 17.30 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, daire kapısını açan olmayınca, merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonundan girip kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde terzi Yılmaz Uğur'un öldüğü, eşi Hatice Uğur'un ise baygın halde olduğu tespit edildi. Bilinci kapalı olan Hatice Uğur, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yılmaz Uğur'un cenazesi ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        CAM BALKON YAPTIRMIŞLAR

        Polisin, olayla ilgili incelemesi sürerken, doğal gaz ekipleri de evde çalışma yaptı. İncelemede, geçen günlerde evlerine cam balkon yaptıran Uğur çiftinin, bacayı dışarı vermediği belirlendi. Olay günü, akşamüzeri doğal gazı çalıştırmaya başladıkları belirlenen çiftin, biriken karbonmonoksit gazına maruz kalıp zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğu belirlendi. Yılmaz Uğur'un kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Uğur'un cenazesinin bugün ikindi vakti Subaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildiği bildirildi.

        TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Öte yandan, Uğur'un aynı olayda zehirlenen ve bilinci kapalı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Hatice Uğur ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oksijen verilen Uğur'un genel sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre gözlem altında tutulacağı bildirildi.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevşehir'de eşini bıçaklayan şahıs kaçarken öldü

        Nevşehir'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, kaçarken Niğde'de yaptığı trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi