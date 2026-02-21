Canlı
        Haberler Spor Transfer Gabriel Sara'ya Premier Lig'den 2 talip birden! -Son dakika Galatasaray haberleri - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara'ya Premier Lig'den 2 talip birden!

        Galatasaray'da son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettiren Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig ekipleri talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 21.02.2026 - 17:41
        1

        Son haftalarda ortay koyduğu futbolla Galatasaray'ın orta sahadaki 'beyni' haline gelen Gabriel Sara için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        2

        İngiltere basını, Brezilyalı futbolcuya Premier Lig ekipleri Sunderland ve Leeds United'ın talip olduğunu öne sürdü.

        3

        Sunderland Echo'da yer alan haberde, Sunderland ve Leeds United, 26 yaşındaki yıldız orta sahanın transferi için Galatasaray ile temasa geçti.

        4

        Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Sara, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        5

        Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında sona erecek.

