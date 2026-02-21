Gabriel Sara'ya Premier Lig'den 2 talip birden!
Galatasaray'da son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettiren Gabriel Sara'ya İngiltere Premier Lig ekipleri talip oldu.
Son haftalarda ortay koyduğu futbolla Galatasaray'ın orta sahadaki 'beyni' haline gelen Gabriel Sara için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İngiltere basını, Brezilyalı futbolcuya Premier Lig ekipleri Sunderland ve Leeds United'ın talip olduğunu öne sürdü.
Sunderland Echo'da yer alan haberde, Sunderland ve Leeds United, 26 yaşındaki yıldız orta sahanın transferi için Galatasaray ile temasa geçti.