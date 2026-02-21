Canlı
        Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarptığı yaya öldü! 5 suç kaydı olan sürücü tutuklandı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarptığı yaya öldü! 5 suç kaydı olan sürücü tutuklandı

        İstanbul Bağdat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yolun karşına geçmek isteyen 26 yaşındaki Berkay Şengel'e otomobil çarptı. Şengel hastanede yaşamını yitirdi. Şengel'e çarpan sürücü ise aracını bırakarak kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan sürücünün 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 14:38 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:48
        Cadde'de trafik terörü!
        Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel (26)'e otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Şengel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücü ise aracını bırakıp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Azad Baran H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklandı.

        Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel'e Azad Baran H.(23) idaresindeki otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı.

        BERKAY HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Berkay Şengel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri aracın plaka sorgusunda 5 adet suç kaydı bulunan Azad Baran H.'yi tespit etti. Kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Azad Baran H., adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası: "Trump'ın İran'a saldırma ihtimali yüzde 9...
