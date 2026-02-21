Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarptığı yaya öldü! 5 suç kaydı olan sürücü tutuklandı

20 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası: "Trump'ın İran'a saldırma ihtimali yüzde 90"* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi* KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı* Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak stoperin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor* Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze uyuşturucu kullandıklarını kabul etti. Murat Dalkılıç ise "Uyuşturucu maddeyle işim olmaz" dedi