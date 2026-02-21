Canlı
        Juventus'tan Zeki Çelik bombası: Anlaşma tamam! - Futbol Haberleri

        Juventus'tan Zeki Çelik bombası: Anlaşma tamam!

        İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik'in, Juventus'a transfer olacağı ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:00
        Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Zeki Çelik'in kariyerine İtalya'da devam etmek üzere Juventus ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        Torino merkezli La Stampa gazetesinin haberine göre, Siyah-beyazlı kulüp, Roma ile kontratı 30 Haziran'da sona erecek deneyimli sağ bekle el sıkıştı.

        Gian Piero Gasperini yönetiminde bu sezon başkent ekibinin ilk 11'inde düzenli forma bulan 29 yaşındaki oyuncu için Roma cephesinden henüz yeni sözleşme adımı gelmedi.

        Dört sezondur İtalyan temsilcisinin formasını giyen milli oyuncunun ayrılık hazırlığında olduğu belirtiliyor.

        Haberde, Trendyol Süper Lig'den Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiği ancak Zeki Çelik'in kariyerine Serie A'da devam etmeyi tercih ettiği aktarıldı.

        Inter'in de transfer yarışında yer aldığı, buna karşın oyuncunun tercihini Juventus'tan yana kullandığı ifade edildi.

        Roma kariyerinde şu ana kadar 137 karşılaşmada görev alan Zeki Çelik, 2 gol atarken 10 asistlik katkı sağladı.

