        Cam Sehpa sinemada, Bir Aile Provası sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Cam Sehpa sinemada, Bir Aile Provası sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat ajandası; vizyonda gerilimden komediye uzanan yapımlarla öne çıkıyor. Sığınak, Cam Sehpa, Bradley Cooper imzalı Sesim Geliyor mu? ve Chopin, Chopin! haftanın dikkat çeken filmleri arasında. Sahne ve müzik tarafında Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin, Béjart Ballet Lausanne ve Blonde Redhead izleyiciyle buluşurken; sergi cephesinde Ayla Turan retrospektifi öne çıkıyor

        Giriş: 20.02.2026 - 10:01 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:01
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar var!

        Başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Sığınak, İskoçya’nın ücra bir adasında izole bir hayat süren Mason’ın, fırtınada kurtardığı genç bir kızın ardından tetiklenen şiddet dolu olaylarla geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını konu alıyor.

        Alper Kul, Algı Eke, Hatice Aslan, Özgür Emre ’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı gerilim komedi filmi Cam Sehpa, pısırık bir kocanın evliliği içinde aldığı ilk ciddi karar olan cam sehpa alışverişinin, karısının itirazına rağmen gerçekleşmesiyle aileyi büyük bir trajediye sürüklemesini ele alıyor.

        Sesim Geliyor mu?, Bradley Cooper imzasını taşıyor. Film, orta yaş krizi ve boşanmayla sarsılan Alex’in New York komedi sahnesinde kendine yeni bir amaç arayışını izlerken; Tess’in ise ailesi için yaptığı fedakârlıklarla yüzleşip ortak ebeveynlik, kimlik ve aşkın yeniden mümkün olup olmadığını sorgulamasını odağına alıyor.

        Yönetmen Michal Kwieciński, Chopin, Chopin! filmiyle dahi müzisyen Chopin’in Paris’teki yaşamını, parlayan yeteneğini ve hastalığıyla verdiği mücadeleyi enerjik ama dokunaklı bir hikâyeye dönüştürüyor.

        Tiyatro tarafında Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın'ın rol aldığı 'Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin' 27 Şubat'ta Maximum Uniq Box sahnesinde!

        Modern dansın efsane ismi Maurice Béjart’ın kurucusu olduğu Béjart Ballet Lausanne, şubat ayında yeniden İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. 20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek gösterilerde topluluk hem Maurice Béjart’ın unutulmaz eserlerini hem de yeni bir koreografiyi sahneleyecek.

        Indie rock, dream pop etkileriyle elektronik ve deneysel sesleri hatta zaman zaman yaylı çalgılar ile piyanoyu müziklerine entegre ederek kendi özgün tarzını oluşturan, Blonde Redhead 21 Şubat’ta Volkswagen Arena’ya geliyor.

        Altın Palmiye sahibi usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ilk üç filmi (Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak) üzerine yazılan caz bestelerinin, filmlerden sahneler eşliğinde icra edildiği Nuri Bilge Ceylan Taşra Üçlemesi Caz Projesi ilk kez bir vokalisti sahnesinde ağırlayacak. İtalya’nın önde gelen doğaçlama ve çağdaş caz sanatçılarından Gaia Mattiuzzi ile bu özgün proje 21 Şubat’ta Paribu Art’ta!

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yılın ilk sergisinde heykeltıraş Ayla Turan’ın 50'den fazla eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Heykeltıraş Ayla Turan’ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan 'Ayla Turan Retrospektif' sergisi, 11 Mayıs'a kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

