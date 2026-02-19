ABD'de gündem Eileen Gu: ABD'de doğdu, büyüdü, halen okuyor; Çin için madalyaları topluyor

Milano Kış Olimpiyat Oyunları harika performanslarla, rekabetle, sporun getirdiği kazanma hırsıyla konuşulduğu kadar bir sporcunun kimliğini de konuşuyor: Eileen Gu.

İkinci olimpiyat oyunlarına katılan, San Francisco doğumlu ve halen Stanford Universitesi'nde Kuantum bölümünde öğrenci olan Eileen Gu, serbest stil kayakta iki gümüş madalya kazandı. Ancak ABD için değil, Çin için.

"Bazen iki ülkenin yükünü omuzlarımda taşıyormuşum gibi hissediyorum" diyen Eileen Gu, ABD'de büyük bir tartışma konusu. Özellikle Trump destekçilerinin, MAGA'cıların (Make America Great Again) hedefinde.

İngilizce ve Mandarin dili arasında rahatlıkla geçiş yapabilen Eileen Gu'nun annesi Çinli, babası Amerikan. Anne tarafından dedesi, Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın baş elektrik mühendisiydi.

Çinli hayranları Eileen Gu'yu "kar prensesi" olarak adlandırıyor. Gu, "Şöhret hiçbir zaman hedefim olmadı. Amaç, sporu daha fazla insana tanıtmak" diyor.

"Nankör", "Hain" suçlamaları

Gu, Amerika'da doğmuş, Amerika'da büyümüş, Amerikan üniversite öğrencisi, Amerikan müziği dinliyor ama Çin bayrağı altında yarışıyor. Gu, 2019 yılında ABD takımını bırakıp annesinin memleketi için yarışma kararı aldığı için muhafazakar yorumcular tarafından "nankör" ve "utanç verici" olarak eleştiriliyor.

Gu 2022'de Stanford Üniversitesi kampüsünde saldırıya uğruyor: "Sokakta fiziksel saldırıya uğradım. Polis çağrıldı. Ölüm tehditleri aldım, yurt odam soyuldu. 22 yaşında, hiç kimsenin asla yaşamaması gerektiğini düşündüğüm bazı şeyler yaşadım." Eileen Gu, 22 yaşında olmasına rağmen iki olimpiyat altın madalyasına, iki dünya şampiyonası altın madalyasına, üç kış olimpiyatları altın madalyasına ve iki gençler kış olimpiyatları altın madalyasına; toplam 9 altın madalyaya sahip. 4 gümüş, 2 de bronz madalyası var. Amerikan snowboard efsanesi Shaun White, Eileen Gu için The Athletic'e, "Bir nesilde bir kez görülen türden bir atlet" diyor. Victoria's Secret için modellik yapmış, Sports Illustrated mayo sayısında poz vermiş ve Milano ile Paris'teki podyumlarda boy göstermiş olan Eileen Gu; Red Bull, Porsche, Anta ve TCL Electronics tarafından sponsor ediliyor. Yılda 23,1 milyon dolar kazanıyor. Bunun sadece 100 bin doları kayak sporundan geliyor. 2019 yılında Çin için yarışma kararı almasını ise, "Çin'de ABD'den çok daha büyük bir etki yaratabilirim ve nihayetinde kararımı bu nedenle verdim" cümlesiyle açıklıyor. Eileen Gu, bu kararı alırken 15 yaşındaydı.