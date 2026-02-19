Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de gündem Eileen Gu: ABD'de doğdu, büyüdü, halen okuyor; Çin için madalyaları topluyor | Dış Haberler

        ABD'de gündem Eileen Gu: ABD'de doğdu, büyüdü, halen okuyor; Çin için madalyaları topluyor

        İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na San Francisco doğumlu serbest stil kayakçısı Eileen Gu'nun ABD yerine Çin için yarışması damga vurdu. Stanford Üniversitesi'nde halen kuantum fiziği okuyan Gu, Trump destekçilerinin ve özellikle MAGA'cıların (Make America Great Again) hedefinde. Birçok Amerikan muhafazakar tarafından 'hainlikle' suçlanan Gu, alanındaki en başarılı sporculardan biri ve Çin için yarışmaktan çok mutlu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 10:59 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milano Kış Olimpiyat Oyunları harika performanslarla, rekabetle, sporun getirdiği kazanma hırsıyla konuşulduğu kadar bir sporcunun kimliğini de konuşuyor: Eileen Gu.

        İkinci olimpiyat oyunlarına katılan, San Francisco doğumlu ve halen Stanford Universitesi'nde Kuantum bölümünde öğrenci olan Eileen Gu, serbest stil kayakta iki gümüş madalya kazandı. Ancak ABD için değil, Çin için.

        "Bazen iki ülkenin yükünü omuzlarımda taşıyormuşum gibi hissediyorum" diyen Eileen Gu, ABD'de büyük bir tartışma konusu. Özellikle Trump destekçilerinin, MAGA'cıların (Make America Great Again) hedefinde.

        İngilizce ve Mandarin dili arasında rahatlıkla geçiş yapabilen Eileen Gu'nun annesi Çinli, babası Amerikan. Anne tarafından dedesi, Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın baş elektrik mühendisiydi.

        REKLAM

        Çinli hayranları Eileen Gu'yu "kar prensesi" olarak adlandırıyor. Gu, "Şöhret hiçbir zaman hedefim olmadı. Amaç, sporu daha fazla insana tanıtmak" diyor.

        "Nankör", "Hain" suçlamaları

        Gu, Amerika'da doğmuş, Amerika'da büyümüş, Amerikan üniversite öğrencisi, Amerikan müziği dinliyor ama Çin bayrağı altında yarışıyor. Gu, 2019 yılında ABD takımını bırakıp annesinin memleketi için yarışma kararı aldığı için muhafazakar yorumcular tarafından "nankör" ve "utanç verici" olarak eleştiriliyor.

        Gu 2022'de Stanford Üniversitesi kampüsünde saldırıya uğruyor:

        "Sokakta fiziksel saldırıya uğradım. Polis çağrıldı. Ölüm tehditleri aldım, yurt odam soyuldu. 22 yaşında, hiç kimsenin asla yaşamaması gerektiğini düşündüğüm bazı şeyler yaşadım."

        Eileen Gu, 22 yaşında olmasına rağmen iki olimpiyat altın madalyasına, iki dünya şampiyonası altın madalyasına, üç kış olimpiyatları altın madalyasına ve iki gençler kış olimpiyatları altın madalyasına; toplam 9 altın madalyaya sahip. 4 gümüş, 2 de bronz madalyası var. Amerikan snowboard efsanesi Shaun White, Eileen Gu için The Athletic'e, "Bir nesilde bir kez görülen türden bir atlet" diyor.

        REKLAM

        Victoria's Secret için modellik yapmış, Sports Illustrated mayo sayısında poz vermiş ve Milano ile Paris'teki podyumlarda boy göstermiş olan Eileen Gu; Red Bull, Porsche, Anta ve TCL Electronics tarafından sponsor ediliyor. Yılda 23,1 milyon dolar kazanıyor. Bunun sadece 100 bin doları kayak sporundan geliyor.

        2019 yılında Çin için yarışma kararı almasını ise, "Çin'de ABD'den çok daha büyük bir etki yaratabilirim ve nihayetinde kararımı bu nedenle verdim" cümlesiyle açıklıyor. Eileen Gu, bu kararı alırken 15 yaşındaydı.

        Kısa süre önce Time dergisine verdiği röportajda Gu, Çinli şirketleri temsil etmenin getirdiği maddi kazançların hiçbir zaman bir faktör olmadığını söyledi.

        ABD'nin muhafazakar ve sağ kesimi ise buna asla inanmıyor. ABD'nin kaynaklarıyla, ABD kültürünün ve sisteminin bir 'ürünü' olup ABD yerine ABD'nin en büyük rakibi ve en büyük tabu ülkesi konumundaki Çin için yarışmak; milyonlarca ABD'li için büyük bir hayal kırıklığı.

        Eleştirenlerin bazılarının vurguladığı nokta ise, Çin'in batısındaki Sincan bölgesinde Uygur Müslümanlarına yönelik baskı dahil olmak üzere Çin'in birçok insan hakları ihlalini gerçekleştirmesi ve etik olarak Çin için yarışmanın getirdiği ahlaki sorun. Ancak Gu, "Hiçbir şey kolaylaşmadı, sadece ben daha güçlü oldum ve daha fazla dayanabilir hale geldim. Başkalarını korumak istiyorum ve başkalarının da benim gibi saldırıya uğramamasını ve siber zorbalığa maruz kalmamasını umuyorum" diyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak