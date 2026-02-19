Canlı
        Haberler Magazin Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve Kemal Doğulu, adliyeye sevk edildi

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve Kemal Doğulu, adliyeye sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun olduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:37
        Adliyeye sevk edildiler
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara arasında; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun da olduğu öğrenilmişti.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamından gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

        KAAN TANGÖZE VE İSMAİL HACIOĞLU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        17.02.2026 günü saat 02.00 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonda; Kaan Tangöze’de 17.6 gram marihuana, İsmail Hacıoğlu’nda ise daralı 33 gram gelen marihuana ele geçirildi. 17 şüpheliden toplamda 52.46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 KİŞİ

        1. Hakan TUNÇELLİ (İş adamı - Terzi isimli mekan işletmecisi)

        2. Sırrı Murat DALKILIÇ (Şarkıcı)

        Sırrı Murat Dalkılıç
        Sırrı Murat Dalkılıç

        3. Rıza Kaan TANGÖZE (Duman Grubu Solisti) (17.6 gram marihuana maddesi yakalanmıştır)

        Rıza Kaan Tangöze
        Rıza Kaan Tangöze

        4. Murat CEVAHİROĞLU (5 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir)

        5. Barış TALAY (2 adet toplam 1.86 gram gelen marihuana maddesi yakalandı)

        6. Hakan KAKIZ

        7. Kemal DOĞULU

        Kemal Doğulu
        Kemal Doğulu

        8. Murat ÖZTÜRK (Bonivex isimli işletme sahibi)

        9. Murathan KURT (Züber isimli firma ortağı)

        10. Nailcan KURT (Züber isimli firma ortağı)

        11. Alihan TAŞKIN

        12. Tolga SEZGİN

        13. Ramazan BAYAR

        14. Aygün AYDIN (Geçmişte Hakan Sabancı’nın sevgilisi olduğunu iddia etmişti)

        15. Buse Görkem NARCI

        16. İsmail HACIOĞLU (Daralı 33 gram gelen marihuana maddesi yakalandı)

        İsmail Hacıoğlu
        İsmail Hacıoğlu

        17. Furkan Koçan

        18. Tolga Kulakçı

        Tolga Kulakçı
        Tolga Kulakçı

        19. Adem Kılıçcı

        Adem Kılıçcı
        Adem Kılıçcı
