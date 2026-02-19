Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve Kemal Doğulu, adliyeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun olduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlara arasında; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı Kemal Doğulu'nun da olduğu öğrenilmişti.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; soruşturma kapsamından gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi.
KAAN TANGÖZE VE İSMAİL HACIOĞLU’NDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
17.02.2026 günü saat 02.00 itibarıyla gerçekleştirilen operasyonda; Kaan Tangöze’de 17.6 gram marihuana, İsmail Hacıoğlu’nda ise daralı 33 gram gelen marihuana ele geçirildi. 17 şüpheliden toplamda 52.46 gram marihuana maddesi ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 21 KİŞİ
1. Hakan TUNÇELLİ (İş adamı - Terzi isimli mekan işletmecisi)
2. Sırrı Murat DALKILIÇ (Şarkıcı)Sırrı Murat Dalkılıç
3. Rıza Kaan TANGÖZE (Duman Grubu Solisti) (17.6 gram marihuana maddesi yakalanmıştır)Rıza Kaan Tangöze
4. Murat CEVAHİROĞLU (5 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir)
5. Barış TALAY (2 adet toplam 1.86 gram gelen marihuana maddesi yakalandı)
6. Hakan KAKIZ
7. Kemal DOĞULUKemal Doğulu
8. Murat ÖZTÜRK (Bonivex isimli işletme sahibi)
9. Murathan KURT (Züber isimli firma ortağı)
10. Nailcan KURT (Züber isimli firma ortağı)
11. Alihan TAŞKIN
12. Tolga SEZGİN
13. Ramazan BAYAR
14. Aygün AYDIN (Geçmişte Hakan Sabancı’nın sevgilisi olduğunu iddia etmişti)
15. Buse Görkem NARCI
16. İsmail HACIOĞLU (Daralı 33 gram gelen marihuana maddesi yakalandı)İsmail Hacıoğlu
17. Furkan Koçan
18. Tolga KulakçıTolga Kulakçı
19. Adem KılıçcıAdem Kılıçcı