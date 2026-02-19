Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
Mardin'de, güvercin çaldığı iddiasıyla ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi gözaltına alınıp, gencin ailesinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Sosyal medyada tepkiye neden olan görüntülerin ardından şüpheli tekrar gözaltına alındı
Mardin'de acı olay Savur ilçesi in Harmantepe Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki gencin, güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darp edilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
AA'daki habere göre soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gence şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Şüpheli, gencin bazı aile fertlerinin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
ZANLI TEKRAR GÖZALTINDA
Şiddet görüntülerinin dün sosyal medyada yer alması ve tepki çekmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.