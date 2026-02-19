Canlı
        Mardin haberleri: Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı

        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!

        Mardin'de, güvercin çaldığı iddiasıyla ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan kişi gözaltına alınıp, gencin ailesinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Sosyal medyada tepkiye neden olan görüntülerin ardından şüpheli tekrar gözaltına alındı

        Giriş: 19.02.2026 - 09:11 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:11
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Mardin'de acı olay Savur ilçesi in Harmantepe Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki gencin, güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darp edilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gence şiddet uyguladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Şüpheli, gencin bazı aile fertlerinin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        ZANLI TEKRAR GÖZALTINDA

        Şiddet görüntülerinin dün sosyal medyada yer alması ve tepki çekmesi üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklıyor. Kurtulmuş, "Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçiyoruz" dedi.

