Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
Nevşehir'de, boşanma aşamasındaki eşi Fatma E.'yi, bıçakla yaralayıp aracıyla kaçan Seyhan E., polisin "Dur" ihtarına uymadı. Seyhan E.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan şüpheli koca, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı
Nevşehir'de iddiaya göre, Seyhan E., boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma E.'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Seyhan E., eşi Fatma E'yi bıçakla yaraladı.
EŞİ AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay yerinden kaçan Seyhan E.'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
"DUR" İHTARINA UYMADI
Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Niğde-Kemerhisar kara yolu Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan Seyhan E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.